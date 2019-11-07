Быстров предложил устроить «темную» игроку «Локомотива» после поражения от «Ювентуса»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что в поражении «Локомотива» от «Ювентуса» (1:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов виноват бразильский защитник Мурило.

— Вышел свежий Мурило, который должен был помочь. Как ты так можешь выходить и борьбу проигрывать? — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ». — Люди пахали 92 минуты, устали. А ты свежий! Мурило намудрило! Правильно Семин не хотел его брать на первый сбор. И не взял в итоге. Так нельзя. «Темную» ему в раздевалке.

Отметим, что железнодорожники уступили ничью в матче с итальянцами после гола нападающего «Ювентуса» Дугласа Косты на 93 минуте встречи.

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