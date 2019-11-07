Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Быстров предложил устроить «темную» игроку «Локомотива» после поражения от «Ювентуса»

10:16
Теги:

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что в поражении «Локомотива» от «Ювентуса» (1:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов виноват бразильский защитник Мурило.

— Вышел свежий Мурило, который должен был помочь. Как ты так можешь выходить и борьбу проигрывать? — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ». — Люди пахали 92 минуты, устали. А ты свежий! Мурило намудрило! Правильно Семин не хотел его брать на первый сбор. И не взял в итоге. Так нельзя. «Темную» ему в раздевалке.

Отметим, что железнодорожники уступили ничью в матче с итальянцами после гола нападающего «Ювентуса» Дугласа Косты на 93 минуте встречи.

Локомотив — Ювентус

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Опрос

проголосовало: 1944
Все опросы
Выйдет ли «Локомотив» в плей-офф Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир