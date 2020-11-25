Экс-игрок «Зенита» и «Краснодар» Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» поражения сине-бело-голубых от «Лацио» (1:3) и «быков» от «Севильи» (1:2) в матчах 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

— Прогнозировалось, что нашим командам будет тяжело в Лиге чемпионов, в принципе это мы и видели, — сказал Быстров «СЭ». — Причины поражения «Краснодара» и «Зенита» в том, что, когда они укрепляют команду к Лиге чемпионов, они рассчитывают на этих футболистов. Если эти футболисты не могут находится в оптимальных кондициях и вообще быть готовыми к игре, соответственно, это большая проблема для наших клубов. Те ребята, которые выходят вместо них, не могут выступать в Лиге чемпионов на высоком уровне.

— «Зенит» второй год подряд не может выйти из группы. Как считаете, можно ли это назвать провалом?

— Провал это или нет — решать будет руководство. Конечно, команда собиралась и укреплялась для того, чтобы выходить из группы, естественно, мы все ждали этого. Можно смотреть на то, что команда вышла не в оптимальном составе, но это не может быть оправданием. Сперва нужно лучше укомплектовать команду, нужно как-то это предвидеть. Фактор коронавируса тоже сыграл роль. Тяжелая ситуация, тренеры не знают, как правильно готовить команду, как обходиться с тем, что у тебя вылетают то один, то второй, то третий. Поэтому нужно растить своих молодых футболистов, которые будут готовы выходить и заменять иностранных игроков.

— Артем Дзюба сказал, что проблема в менталитете, что надо перестать бояться и перекладывать ответственность.

— Конечно, нужно менять менталитет, чтобы наша молодежь не клала в штаны, когда выходит и видит игроков соперника. Это всегда нужно делать, все понимают, но это не изменить по щелчку пальцами. Это должен быть большой и долгий путь, начиная от школ, академий. Их должно быть больше, они должны быть оптимальными. Не нужно внушать, что мы говно, нам надо только обороняться. У нас в школах учат отбиваться, обороняться и говорить, что мы не техничные, надо выбить подальше в аут и много всего подобного. Конечно, проблема в нехватках школ. Кроме Питера, Москвы, Краснодара и еще пары городов у нас нет футбольных условий, тренеров, чтобы дети спокойно вырастали в хороших мастеров. Зачастую в регионах мяч кидают и уходят. Поэтому, чтобы у нас поменялся менталитет, нужно, чтобы срослось много факторов. (Анастасия Пастернак)