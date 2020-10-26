Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед матчем Лиги чемпионов против «Баварии» (27 октября, Москва) отметил высокую скорость атаки мюнхенцев.

— Шанс для «Локо»? «Бавария» — команда, очень хорошая в быстрой атаке. Она хороша и на стандартах. У них много быстрых и качественных игроков. Они делают много подач с флангов. Есть Левандовски — лучший бомбардир Европы. У них много качеств.

Но у нас есть свои преимущества. Мы попробуем их использовать. Райкович и Игнатьев? Они готовы к игре. (Наталья Юрина)