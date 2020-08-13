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«Были близки к цели, но это Лига чемпионов». Пашалич — о поражении от «ПСЖ

04:56

Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич после поражения от «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2) признался, что команда очень разочарована, так как проиграла, пропустив два гола на последних минутах.

— Мы были близки к цели, но это Лига чемпионов, — цитирует Sky Sport Пашалича. — Классные команды способны забивать два гола за две минуты. Конечно, мы разочарованы. Надеюсь, сможем достойно подготовиться к следующему сезонеу. Сегодня «Аталанта» сделала все, что смогла, но «ПСЖ» — очень сложный соперник.

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