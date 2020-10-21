Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о поражении «Зенита» от «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Зенит как-то синхронно и радостно бросились ненавидить и пинать, словно эта совместно переживаемая злоба способна поправить наше общее печальное положение. Разве Зенит виноват в вылете Динамо и Ростова? Разве Зенит коврово переманивает лучших игроков у соперников, ослабляя их спортивно и финансово? Разве Зенит занял не своё место, лишил кого-то чемпионства или кубка несправедливо? Вовсе нет.

У Зенита своя драма, свой кризис. У Зенита «проблема третьего года Главного тренера», которая терзала их при Адвокате, и при Спалетти и при Вилаше и при Боаше. Вот и черёд Семака пришёл. Разобраться в кризисе Зенита непросто, они давно к нему шли, там все запутано и переплетено. Вчера была грустная игра, безусловно. И за результат стыдно. Зенит заслуживает упрёка, но злобничать сильно не стоит. У всех наших клубов такое случается регулярно. К сожалению", — написал у себя в Telegram-канале Геркус.

Во 2-м туре «Зенит» на выезде сыграет против дортмундской «Боруссии». Встреча состоится 28 октября, начало — в 23.00 (мск).