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Был ли офсайд? Скандальному голу Пике — 10 лет

12:20
Жерар Пике. Фото AFP
Жерар Пике. Фото AFP
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10 лет назад в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» (1:0) защитник каталонцев Жерар Пике забил спорный мяч, который принес его команде победу.

Пике получил передачу в штрафной от Хави, технично убрал вратаря и отправил мяч в сетку. Однако неясно, попал ли в итоге футболист в офсайд? На тот момент в футболе еще не был введен ВАР.

Несмотря на победу в матче, «Барселона» все же не смогла пройти в финал ЛЧ, поскольку в первом матче проиграла «Интеру» со счетом 1:3. Таким образом, общий счет был 3:2 в пользу «Интера», который попал в финал и победил «Баварию» со счетом 2:0.

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