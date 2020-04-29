10 лет назад в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» (1:0) защитник каталонцев Жерар Пике забил спорный мяч, который принес его команде победу.

Пике получил передачу в штрафной от Хави, технично убрал вратаря и отправил мяч в сетку. Однако неясно, попал ли в итоге футболист в офсайд? На тот момент в футболе еще не был введен ВАР.

Фантастическому голу Пике сегодня исполняется 10 лет. Но главный вопрос так и не закрыт — был ли офсайд?



P. S. Впрочем, «Барса» все равно вылетела ? pic.twitter.com/mUXjG6GITf — Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 28, 2020

Несмотря на победу в матче, «Барселона» все же не смогла пройти в финал ЛЧ, поскольку в первом матче проиграла «Интеру» со счетом 1:3. Таким образом, общий счет был 3:2 в пользу «Интера», который попал в финал и победил «Баварию» со счетом 2:0.