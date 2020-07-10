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Бутрагеньо верит, что «Реал» может пройти «Манчестер Сити»

10 июля 2020, 17:08
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Спортивный директор «Реала» и бывший нападающий команды Эмилио Бутрагеньо дал комментарий после жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала «Реал» дома уступил «Манчестер Сити» (1:2). Если команда пройдет дальше по сумме двух матчей, то сыграет с победителем пары «Ювентус» — «Лион».

«Мы верим в своих игроков и полностью убеждены, что они оправдают наши ожидания, стремясь пройти в следующий раунд, — цитирует Бутрагеньо официальный сайт УЕФА. — Конечно, мы встречаемся с очень сильным соперником — «Манчестер Сити». Это хорошо сбалансированная команда с фантастическими игроками. Будет очень трудно победить. Но мы должны попытаться это сделать и выйти в четвертьфинал».

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/draws/2020/2001327/

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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