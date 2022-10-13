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Бускетс разочарован результатом «Барселоны» в матче с «Интером»

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Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал результат матча четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов с «Интером» (3:3).

«Мы разочарованы этим результатом. Нам досталась сложная группа, но мы должны были стремиться к большему после всех летних трансферов. Шансы на выход в плей-офф у нас остаются не только математические, но все сейчас очень сложно. Мы не были хороши в своей штрафной, а в Лиге чемпионов за это приходится расплачиваться», — приводит слова Бускетса Mundo Deportivo.

После четырех матчей «Барселона» занимает третье место в группе C, набрав четыре очка. «Интер» — второй (7 очков). Лидером группы является «Бавария» (12 очков).

Лига чемпионов. Группа C
12 окт, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
3:3
Интер
Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20221012/1001880674/busquets-teniamos-aspirar-mas-fichajes-han-hecho.html
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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