Бускетс разочарован результатом «Барселоны» в матче с «Интером»

Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал результат матча четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов с «Интером» (3:3).

«Мы разочарованы этим результатом. Нам досталась сложная группа, но мы должны были стремиться к большему после всех летних трансферов. Шансы на выход в плей-офф у нас остаются не только математические, но все сейчас очень сложно. Мы не были хороши в своей штрафной, а в Лиге чемпионов за это приходится расплачиваться», — приводит слова Бускетса Mundo Deportivo.

После четырех матчей «Барселона» занимает третье место в группе C, набрав четыре очка. «Интер» — второй (7 очков). Лидером группы является «Бавария» (12 очков).