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Бускетс назвал причины поражения «Барселоны» в матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

19:09
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс назвал причины поражения команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:3).

«Мы действовали недостаточно уверенно в свободных зонах и быстро пропустили первый гол. Свои моменты мы также не реализовали, и за это нас наказали.

Мы старались идти вперед, но соперник сдерживал нас. Хотелось забить, но «Бенфика» со всем справлялась», — приводит слова Бускетса As.

«Бенфика» набрала 4 очка и занимает второе место в группе Е. У «Барселоны» 0 очков и последнее, четвертое, место.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/09/29/champions/1632949402_707860.html

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