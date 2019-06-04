Бускетс, Кроос и Ракитич – лучшие распасовщики Лиги чемпионов 2018/19

Полузащитники "Барселоны" Серхио Бускетс и "Реала" Тони Кроос стали лидерами по количеству точных передач в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов – адресатов достигли 93% их передач. Из 995 передач Бускетса точными оказались 927, а из 692 Крооса – 641.

На третьем месте в рейтинге лучших распасовщиков Лиги чемпионов 2018/19 расположился хавбек "Барселоны" Иван Ракитич – точными оказались 92% его передач (854 из 927). На четвертом – полузащитник "Аякса" Френки де Йонг (летом этого года хавбек перейдет в "Барселону"), точными были 90% его передач (749 из 828), а на пятом - игрок "Ювентуса" Миралем Пьянич с точностью передач в 89% (595 из 667). Об этом сообщает твиттер УЕФА.

Победителем турнира стал "Ливерпуль", который в финале обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.