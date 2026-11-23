Бурук — об удалении за отказ пожать руку судье: «Это ошибка арбитра. Надеюсь, меня оправдают»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук перед матчем Лиги чемпионов с «Астон Виллой» прокомментировал свое удаление в предыдущей встрече чемпионата Турции.

— Осимхена, Леау не будет. Как заменить их?

— У нас хорошая команда, будем пытаться заменить их. На некоторых позициях будут сложности, конечно.

— Насколько серьезное повреждение Осимхена?

— Осимхена завтра не будет. Якобс пройдет финальное обследование перед матчем. Как минимум сможем заявить его на матч. Дальше будем смотреть, как будет проходить восстановление Осимхена.

— Что скажете про рукопожатие, из-за которого вас удалили в прошлом матче?

— Это видео, где я якобы не пожал руку главному арбитру, было везде. Такого правила нет, что нужно жать руку всем. Это не был жест неуважения. Никого нельзя за это удалять. Это ошибка судьи. Надеюсь, меня оправдают, — сказал Бурук на пресс-конференции.

21 ноября «Галатасарай» обыграл «Самсунспор» (2:1) в 12-м туре чемпионата Турции. После финального свистка главный арбитр Али Шансалан показал Буруку вторую желтую карточку за то, что тренер не пожал ему руку. Помощник специалиста Ирфан Саралоглу также раскритиковал решение судьи.

Матч «Галатасарай» — «Астон Вилла» состоится 24 ноября в Стамбуле. Начало — в 20.45 по московскому времени.