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«Бундеслига — это наш базис. Но мы очень довольны, что выиграли ЛЧ». Флик — о важности турниров для «Баварии»

14:57
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик перед матчем Лиги чемпионов против «Локомотива» (27 октября, Москва) отметил важность игр в чемпионате Германии.

В бундеслиге мюнхенцы с 12 очками занимают второе место в турнирной таблице.

— В Лиге чемпионов вы играете сильнейшим составом, против «Айнтрахта» применяете ротацию, проиграли «Хоффенхайму» крупно. Внутренний чемпионат для вас на втором месте?

— Нет. Бундеслига — это наш базис. Надо быть успешными в Германии. Каждую неделю мы хотим повышать качество нашей игры, что и стараемся делать в бундеслиге. Последними тремя играми во внутреннем первенстве я доволен, мы действовали концентрированно. Хотя, понятно, что Лига чемпионов — нечто особенное. Мы очень довольны, что сумели выиграть этот турнир в прошлом сезоне.

— Сане впервые сыграл после травмы, сразу забил. Как оцените его действия?

— Он хорош один в один. Мы знали его сильные качества, за которые и приглашали, — может отдать, забить. Хотя есть и недостатки, над которыми надо работать. (Константин Алексеев)

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