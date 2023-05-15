Булыкин заявил, что у «Реала» есть шанс пройти в финал Лиги чемпионов

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

«У «Реала» всегда есть шансы, они выкарабкиваются из самых сложных ситуаций. Конечно, «Сити» является сейчас фаворитом. Они играют дома, у них есть Холанд, на выезде они сыграли вничью. Я думаю, нас ждет интересный матч, но у «Сити» больше шансов», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Напомним, в Мадриде «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 1:1. Голами отметились Винисиус и Де Брейне. Ответная встреча пройдет в Англии 17 мая.