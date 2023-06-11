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Сегодня, 13:22

Булыкин заявил, что «Манчестер Сити» мог забить больше в финале ЛЧ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, который на клубном уровне выступал за нидерландский «Аякс» и немецкий «Байер», высказался о финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«В целом, хорошо. Все ожидали, что «Манчестер Сити» победит, но победит легко, но не получилось легко, хотя моменты были, и выходы один на один тоже, и могли больше забить. Но и «Интер» мог забить, перевести все в дополнительное время, а потом пенальти, и никто не знает, как бы все было. Но ничего такого не произошло, и все закончилось в основное время. Игра по накалу, по интриге, по моментам, я думаю, всем понравилась», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Игра завершилась победой «Ман Сити» со счетом 1:0.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/11/20644634.shtml
Дмитрий Булыкин
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