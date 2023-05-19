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Булыкин: «Гвардиола и раньше был на одном уровне с Анчелотти»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин после победы «Манчестер Сити» над «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов сравнил тренеров команд Хосепа Гвардиолу и Карло Анчелотти.

«Гвардиола и раньше был на одном уровне с Анчелотти. Тренера судят по трофеям, Гвардиола выиграл множество титулов со своими командами. Если сейчас возьмет Лигу чемпионов, то точно войдет в историю. Он ставит невероятный атакующий футбол. Быстрый пас, высокие скорости — это все про его стиль. Мне, как бывшему футболисту, крайне приятно наблюдать за таким рисунком игры», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Булыкина.

«Манчестер Сити» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 июня в Стамбуле.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005127260_bulyikin_gvardiola_i_ranshe_byil_na_odnom_urovne_s_anchelotti
Карло Анчелотти
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