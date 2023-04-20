Булыкин считает равными шансы «Интера» и «Милана» на выход в финал Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о противостоянии «Милана» и «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Две итальянские команды, конечно, могут побороться за победу в Лиге чемпионов. И у одной, и у второй команды есть шансы пробиться в финал. Равные соперники, тем более, из одной страны, друг друга знают. Но в Лиге чемпионов это все отбрасывается на второй план, и эти две игры становятся «золотыми», если можно так сказать. Здесь нужно сделать все правильно и не допустить ошибок. А игра может развернуться как в одну сторону, так и в другую, мы это видели много раз», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Первый матч состоится 10 мая, начало — в 22.00 мск. Ответная встреча пройдет 16 мая.