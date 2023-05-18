Булыкин: «Физически «Реал» был не так хорош, как «Манчестер Сити»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о разгромном поражении «Реала» от «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:4).

«Я считаю, физически «Реал» был не так хорош, как «Манчестер Сити». Если посмотреть, то хозяева прессинговали на чужой половине поля, отбирали мячи сразу же — физически они были подготовлены очень хорошо. Бежали, накрывали, не давали соперникам даже поднять голову. И, конечно, передачи за спину, когда игроки «Реала» не знали, кого держать, сделали свое дело. Пару раз Лука Модрич упустил «своего» игрока. Это была игра на высоких скоростях. «Реал» — возрастная команда, они не могут долго держать высокий темп, стали терять концентрацию и, как мы видели, проходили простые передачи им за спину», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Интером», который в полуфинале турнира одержал победу над «Миланом» по сумме двух матчей (3:0). Финал ЛЧ пройдет 10 июня в Стамбуле.