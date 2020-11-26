Булыкин прокомментировал ничью «Локомотива» в Лиге чемпионов

Экс-футболист «Локомотива», «Байера» и «Фортуны» Дмитрий Булыкин прокомментировал для «СЭ» ничью «железнодорожников» в матче против «Атлетико» (0:0) в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

— «Локомотив» показал себя очень достойно, ребята бились до конца. Были даже неплохие моменты в контратаках, но не получилось забить. Ничья на выезде — хороший результат, — сказал Булыкин «СЭ». — Команда была лучше в самоотверженной борьбе и в хороша в защите. Выделю всех футболистов, все хорошо сыграли, добились достойного результата. При удачном раскладе есть еще шансы поиграть в Лиге чемпионов. (Анастасия Пастернак)