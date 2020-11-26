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Булыкин прокомментировал ничью «Локомотива» в Лиге чемпионов

01:17
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Экс-футболист «Локомотива», «Байера» и «Фортуны» Дмитрий Булыкин прокомментировал для «СЭ» ничью «железнодорожников» в матче против «Атлетико» (0:0) в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

— «Локомотив» показал себя очень достойно, ребята бились до конца. Были даже неплохие моменты в контратаках, но не получилось забить. Ничья на выезде — хороший результат, — сказал Булыкин «СЭ». — Команда была лучше в самоотверженной борьбе и в хороша в защите. Выделю всех футболистов, все хорошо сыграли, добились достойного результата. При удачном раскладе есть еще шансы поиграть в Лиге чемпионов. (Анастасия Пастернак)

Атлетико — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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