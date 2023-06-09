Булыкин: «У «Интера» есть шансы на победу в финале Лиги чемпионов»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити».

«У «Интера» есть шансы на победу, но они не очень большие. Я думаю, весь мир считает «Сити» фаворитом этого матча. Даже «Интер» считает «Сити» фаворитом. Но мы любим футбол за его непредсказуемость. Все хотят увидеть победу «Манчестер Сити» и их требл», — цитирует «Газета.Ru» Булыкина.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня, в Стамбуле. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.