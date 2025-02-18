Булыкин назвал самый интригующий матч Лиги чемпионов во вторник

Чемпион Нидерландов в составе «Аякса» Дмитрий Булыкин высказал мнение, что ответный стыковой матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге» является самым интригующим во вторник.

«Вообще все матчи Лиги чемпионов сегодня интересные, я обычно смотрю все игры в мультикасте с забитыми мячами и опасными моментами, — приводит ТАСС слова Булыкина. — Большое удовольствие для всех болельщиков футбола смотреть эти матчи, подчеркивать что-то новое и радоваться высокому уровню. Больше всего интриги в матче между «Аталантой» и «Брюгге», интересно, сможет ли итальянский клуб переломить преимущество соперника. Особенно после пенальти в конце первой игры, который мог психологически воздействовать на «Аталанту». В остальных сегодняшних матчах интриги поменьше».

Во вторник пройдут ответные матчи «Милан» — «Фейенорд» (первая игра — 0:1), «Аталанта» — «Брюгге» (1:2), «Бенфика» — «Монако» (1:0), «Бавария» — «Селтик» (2:1).