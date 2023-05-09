Булыкин назвал фаворита в противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин проанализировал расстановку сил накануне первого матча полуфинала плей-офф Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Манчестер Сити».

«В прошлом году «Манчестер Сити» расслабился и потерял концентрацию на последних минутах. Думаю, в нынешнем сезоне англичане такой подарок «Реалу» не сделают. Кроме того, теперь в составе «Манчестер Сити» есть Эрлинг Холанд. Так что считаю, что у англичан больше шансов выйти в финал в этом году. Но и «Реал» может повторить свой успех. Футбол непредсказуем, за это мы его любим», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В прошлом сезоне команды уже встречались на стадии полуфинала. Тогда в первом матче «Манчестер Сити» победил со счетом 4:3, но в ответной встрече «Реал» взял реванш и, выиграв в дополнительное время 3:1, вышел в финал.