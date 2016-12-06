Букмекеры считают "Баварию" фаворитом в матче с "Атлетико"

6 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" – "Атлетико". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бавария" – "Атлетико"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,66 – Н 3,95 – П2 5,43

Трансляция матча "Бавария" – "Атлетико" 6 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Атлетико".

Прямая трансляция матча "Бавария" – "Атлетико" 6 декабря на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-2, 3 – 4.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 28 сентября 2016 года Групповой этап ЛЧ "Атлетико" – "Бавария" 1:0

Новости

"Бавария" продлила контракт с полузащитником Франком Рибери до 2018 года. Близки к подписанию новых соглашений и Арьен Роббен с Робертом Левандовски. Сегодняшний матч пропустит испытывающий мышечный дискомфорт Джером Боатенг, а вот рискующего получить лишнее предупреждение Филиппа Лама Карло Анчелотти освобождать от игры не будет.

"Атлетико" может стать шестой командой, прошедшей групповой турнир без потерь. Ранее этого добивались "Милан", "ПСЖ", "Спартак", "Барселона" и "Реал".