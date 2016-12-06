Букмекеры оценивают победу "Арсенала" над "Базелем" с коэффициентом 2,16

6 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Базель" – "Арсенал". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Базель" – "Арсенал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,39 – Н 3,53 – П2 2,16

Трансляция матча "Базель" – "Арсенал" 6 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Базель" – "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Базель" – "Арсенал" 6 декабря на канале "Матч! Наш спорт".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-1, 0 – 2.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 28 сентября 2016 года Групповой этап ЛЧ "Арсенал" – "Базель" 2:0

Новости

"Базель", потерпевший на днях первое поражение в чемпионате Швейцарии, не может рассчитывать на травмированного полузащитника Жана-Пола Боэтиуса.

Давно не играющего хавбека "Арсенала" Санти Касорлу ждет операция на лодыжке. Ее сделают в Швеции, после чего испанец вернется в строй через три месяца. Кроме него и Лукаса Переса Базеле не сыграет дисквалифицированный Франсис Коклен.