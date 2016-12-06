Букмекеры не верят в победу "Ростова" над ПСВ

6 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – "Ростов". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ПСВ – "Ростов"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,77 – Н 3,81 – П2 4,68
Трансляция матча ПСВ – "Ростов" 6 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ПСВ – "Ростов".
Прямая трансляция матча ПСВ – "Ростов" 6 декабря на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-0, 2 – 2.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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28 сентября 2016 года
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Групповой этап ЛЧ
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"Ростов" – ПСВ
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2:2
Новости
Перед матчем с "Ростовом" в списке потерь ПСВ значатся хавбеки Андрес Гуардадо и Йоррит Хендрикс, а также форвард Юрген Локадиа.
Alex1507
Надо заработать!
10:49 6 декабря