10:30 6 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Букмекеры не верят в победу "Ростова" над ПСВ

ПСВ – "Ростов". Фото AFP
ПСВ – "Ростов". Фото AFP
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6 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – "Ростов". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ПСВ – "Ростов"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,77 – Н 3,81 – П2 4,68

Трансляция матча ПСВ – "Ростов" 6 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ПСВ – "Ростов".

Прямая трансляция матча ПСВ – "Ростов" 6 декабря на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-0, 2 – 2.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

28 сентября 2016 года

Групповой этап ЛЧ

"Ростов" – ПСВ

2:2

Новости

Перед матчем с "Ростовом" в списке потерь ПСВ значатся хавбеки Андрес Гуардадо и Йоррит Хендрикс, а также форвард Юрген Локадиа.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Alex1507

Надо заработать!

10:49 6 декабря

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