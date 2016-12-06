Букмекеры не верят в победу "Ростова" над ПСВ

6 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – "Ростов". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ПСВ – "Ростов"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,77 – Н 3,81 – П2 4,68

Трансляция матча ПСВ – "Ростов" 6 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ПСВ – "Ростов".

Прямая трансляция матча ПСВ – "Ростов" 6 декабря на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-0, 2 – 2.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 28 сентября 2016 года Групповой этап ЛЧ "Ростов" – ПСВ 2:2

Новости

Перед матчем с "Ростовом" в списке потерь ПСВ значатся хавбеки Андрес Гуардадо и Йоррит Хендрикс, а также форвард Юрген Локадиа.