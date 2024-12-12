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Букайо Сака признан лучшим игроком матча «Арсенал» — «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Букайо Сака.
Фото Reuters

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака признан лучшим игроком матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Монако» (3:0). 23-летний англичанин забил два гола и сделал голевую передачу.

«Два гола и результативная передача — это решающий вклад в атаке, при том что «Арсенал» упустил немало голевых моментов», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Арсенал» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Монако» опустился на 16-ю строчку — 10 очков.

Душан Влахович (третий слева) празднует свой гол в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0). «Барселона» с «Боруссией» дали огня, «Ювентус» прибил «Ман Сити», Худяков трижды пропустил
Букайо Сака
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
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