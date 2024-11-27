Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 04:40

Сака: «Арсеналу» удалось сыграть на очень высоком уровне, и я очень горжусь этим»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Букайо Сака.
Фото Reuters

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал победу над «Спортингом» (5:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Мы знали, что это важная игра, мы проиграли последний матч в Лиге чемпионов, давно не побеждали. Я не помню, когда мы в последний раз забивали на выезде в Европе, но мы вышли на поле с уверенностью в себе, как будто не было никаких неудач. Сегодня нам удалось сыграть на очень высоком уровне, и я очень горжусь этим», — цитирует пресс-служба УЕФА Сака.

«Арсенал» набрал 10 очков и поднялся на 7-е место в таблице, обойдя «Спортинг», который с 10 очками теперь на 8-й строчке.

Эрлин Холанн после ничьей с &laquo;Фейеноордом&raquo;. «Ман Сити» упустил перевес в три гола, «Спортинг» без Аморима разгромлен «Арсеналом», «Барса» — самая результативная в ЛЧ
Букайо Сака
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
Читайте также
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
СМИ сообщили об обнаружении польскими экспертами тротила на месте подрыва СП
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Губернатор Самарской области Федорищев заявил о коррупции в судействе РПЛ
«Тампа» размазала «Колорадо» за один период и взбесила российского вратаря! Георгиев в ярости разбил клюшку о ворота
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Популярное видео
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Впервые в карьере Гвардиолы его команда не выиграла матч, ведя в счете в три мяча
Витинья: «Без красной карточки матч «Бавария» — «ПСЖ» был бы другим»
Лейндерс: «Игра была сделана в первые 15 минут»
Джака назвал цель «Байера» на оставшиеся матчи в Лиге чемпионов
Приске — о ничьей с «Манчестер Сити»: «Отличный результат для «Фейеноорда», большой успех»
Тренер «Спортинга» назвал причины крупного поражения от «Арсенала»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Приске — о ничьей с «Манчестер Сити»: «Отличный результат для «Фейеноорда», большой успех»

Хаби Алонсо: «Теперь у нас 10 очков, впереди три игры и все в руках «Байера»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости