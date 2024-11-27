Сака: «Арсеналу» удалось сыграть на очень высоком уровне, и я очень горжусь этим»

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал победу над «Спортингом» (5:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Мы знали, что это важная игра, мы проиграли последний матч в Лиге чемпионов, давно не побеждали. Я не помню, когда мы в последний раз забивали на выезде в Европе, но мы вышли на поле с уверенностью в себе, как будто не было никаких неудач. Сегодня нам удалось сыграть на очень высоком уровне, и я очень горжусь этим», — цитирует пресс-служба УЕФА Сака.

«Арсенал» набрал 10 очков и поднялся на 7-е место в таблице, обойдя «Спортинг», который с 10 очками теперь на 8-й строчке.