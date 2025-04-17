Сака: «Игроки «Арсенала» видели, что происходило в соцсетях перед игрой с «Реалом»

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал победу над «Реалом» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы видели все, что происходило в социальных сетях — все говорили, что «Реал» совершит камбек... но мы смогли показать свой менталитет. Нам есть, чем гордиться», — сказал Сака CBS.

«Арсенал» вышел в полуфинал, где встретится с «ПСЖ». Первый матч состоится в Лондоне 29 апреля, а ответный — в Париже 6 мая.