Буффон восстановился после травмы и может сыграть с «Барселоной»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вернулся к тренировкам после травмы, сообщает Tuttosport. Он пропустил четыре последних матча.

По данным источника, ветеран может выйти на поле в матче Лиги чемпионов против «Барселоны», а Войчех Щенсны получит отдых. При этом пропустят матч травмированные защитник Джорджо Кьеллини и Мерих Демирал.

42-летний Джанлуиджи Буффон в текущем сезоне провел три матча за «Юве», пропустил два мяча и один раз отыграл «на ноль». Матч «Барселона» — «Ювентус» состоится 8 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени. Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.