Буффон считает крупную победу над «Барселоной» неслучайной

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон считает, что победа над «Барселоной» в 6-м туре Лиги чемпионов (3:0) придаст команде уверенности.

— Думаю, этот матч зарядил нас уверенностью, — цитирует пресс-служба УЕФА Буффона. — Приехать сюда после 0:2 в первом матче и сыграть в таком ключе — это фантастика. Верю, что это не случайность. Я верю, что труд и серьезное отношение к делу приносит плоды и верю, что каждый получает возмещение за свои жертвы.

Это не вопрос мотивации, это вопрос пути, на котором бывают как взлеты, так и падения, и прежде чем найти определенную последовательность, нужно пройти путь, который может состоять из неудачных матчей и захватывающих.

Я считаю, что наша цель должна заключаться в том, чтобы как можно скорее найти себя, свое лицо и душу, потому что без души невозможно выигрывать даже в настольном футболе. Если мы найдем последовательность в этом аспекте, значит, мы — сильная команда.