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Буффон похвалил Дибалу за победный дубль в ворота «Локомотива»

08:58
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, оставшийся в запасе на матч третьего тура с «Локомотивом» (2:1) опубликовал в Twitter пост, посвященный победному дублю форварда команды Пауло Дибалы в ворота железнодорожников.

— Классная работа, — написал Буффон.

После 3 туров «Локомотив» с 3 очками занимает третье место в группе D, «Ювентус» и «Атлетико» с 7 очками занимают первое и второе места соответственно.

После 3 туров «Локомотив» с 3 очками занимает третье место в группе D, «Ювентус» и «Атлетико» с 7 очками занимают первое и второе места соответственно.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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