Буффон похвалил Дибалу за победный дубль в ворота «Локомотива»
08:58
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, оставшийся в запасе на матч третьего тура с «Локомотивом» (2:1) опубликовал в Twitter пост, посвященный победному дублю форварда команды Пауло Дибалы в ворота железнодорожников.
— Классная работа, — написал Буффон.
После 3 туров «Локомотив» с 3 очками занимает третье место в группе D, «Ювентус» и «Атлетико» с 7 очками занимают первое и второе места соответственно.
После 3 туров «Локомотив» с 3 очками занимает третье место в группе D, «Ювентус» и «Атлетико» с 7 очками занимают первое и второе места соответственно.
#ForzaJuveSempre ?? #UCL pic.twitter.com/iWf7hkNx72— MondoDellaJuventus?? (@thezebras1897_) October 23, 2019
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