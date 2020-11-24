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Буффон не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Ференцварошем»

16:19
Джанлуиджи Буффон. Фото Twitter
Джанлуиджи Буффон. Фото Twitter
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«Ювентус» назвал заявку на матч Лиги чемпионов против «Ференцвароша». В ней нет голкипера Джанлуиджи Буффона.

Как сообщает итальянская версия сайта Goal.com, причиной этому стала небольшая мышечная усталость. Серьезных повреждений у него нет. Из-за травм также не сыграют защитники Мерих Демирал, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Вернулись в состав Аарон Рэмси и Федерико Кьеза.

Матч «Ювентус» — «Ференцварош» начнется в 23.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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