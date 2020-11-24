Буффон не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Ференцварошем»
16:19
«Ювентус» назвал заявку на матч Лиги чемпионов против «Ференцвароша». В ней нет голкипера Джанлуиджи Буффона.
??? ??? ??? | The 21 Bianconeri selected for #JuveFerencvaros! ???#JuveUCL #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/YUpwRw3v04— JuventusFC (@juventusfcen) November 24, 2020
Как сообщает итальянская версия сайта Goal.com, причиной этому стала небольшая мышечная усталость. Серьезных повреждений у него нет. Из-за травм также не сыграют защитники Мерих Демирал, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Вернулись в состав Аарон Рэмси и Федерико Кьеза.
Матч «Ювентус» — «Ференцварош» начнется в 23.00 по московскому времени.
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