Буффон благодарен судьбе, что еще не выиграл Лигу чемпионов

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своем отношении к тому факту, что он разу не выигрывал Лигу чемпионов. Туринцы с ним в составе трижды уступали в финалах.

— Для меня это большой стимул, — цитирует Goal итальянского голкипера. — Благодарен судьбе, что еще не выиграл Лигу чемпионов, иначе задавался бы вопросом, зачем еще играю.

Мне нравится снова бороться в этом турнире. Нет уверенности, что сыграю хотя бы в одном матче Лиге чемпионов, не обсуждали это. Играю только тогда, когда посчитает нужным тренер.