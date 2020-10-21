Российский комментатор Дмитрий Губерниев для «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург» и оценил шансы железнодорожников на европейской арене.

— «Зальцбург» великолепно играет в атаке, у «Локомотива» в нападении играет достаточно натужно, — сказал Губерниев «СЭ». — Конечно, «железнодорожникам» нужно выдерживать натиск со стороны австрийцем. За счет чего — другой вопрос. Но вы видим тенденцию, что все наши команды, включая сборную, играют вторым номером. Здесь мы будем ловить соперника и уповать на удачу. «Локомотиву» придется сложно. Если не допускать детских ошибок в обороне и цепляться за мяч, можно забить и не пропустить

— Согласны с мнением, что это матч команд, претендующих только на третье место в группе?

— Я очень не люблю таких разговоров. Это матч команд, которые еще не начали выступление в группе. Какой смысл заниматься спортом, если не собираешься быть среди сильнейших? Я задаю такой вопрос биатлонистам, которые говорят, что еще не создатели до чемпионата мира. А чего тогда в спорт пошли? Сидите на лавочке тогда. Это все равно что я бы работал на телевидении «Сходня», позвали бы на «Матч ТВ» или телеканал «Россия», а я бы сказал: «Нет, на сходненском телевидении классно, я еще не созрел». Работать и заниматься спортом надо среди лучших. Поэтому я не понимаю разговоров о борьбе за третье место. Начал играть в футбол — думай о победе. (Константин Колмаков)