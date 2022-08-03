«Буде-Глимт» Хайкина разгромил «Жальгирис» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов

«Буде-Глимт» одержал победу над «Жальгирисом» со счетом 5:0 в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Аспмюра» в Буде (Норвегия).

В составе хозяев забитыми мячами отметились Уго Ветселен (пенальти), Амаль Пеллегрино, Ларс-Йорген Салвесен, Мариус Хейбротен и Рунар Эспейорд.

Отметим, что ворота норвежской команды защищал российский голкипер Никита Хайкин.

Ответный матч пройдет 9 августа в Вильнюсе (Литва) на «Стадионе ЛФФ». Начало — в 19:00 по московскому времени.

«Буде-Глимт», в случае победы над «Жальгирисом», встретится в раунде плей-офф с победителем пары «Лудогорец» ((Болгария)) — «Динамо» Загреб.