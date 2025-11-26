Гол Дэвида на последних минутах принес «Ювентусу» победу над «Буде-Глимт»

«Ювентус» вырвал победу у «Буде-Глимт» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:2. Игра проходила в Норвегии на стадионе «Аспмюра».

Нападающий норвежской команды Оле Дидрик Бломберг на 27-й минуте открыл счет. В начале второй половины туринцы отыгрались благодаря голу Лои Опенда. Спустя 11 минут Уэстон Маккенни вывел гостей вперед. На 87-й минуте в ворота итальянской команды был назначен пенальти, который реализовал Сондре Брунстад Фет. Уже в добавленное время Жонатан Дэвид забил и принес гостям победу.

Ворота норвежской команды в этой встрече защищал российский голкипер Никита Хайкин. 30-летний россиянин сделал 12 сейвов.

«Ювентус» набрал 6 очков и занимает 21-е место в турнирной таблице. «Буде-Глимт» идет на 31-й строчке — 2 очка.