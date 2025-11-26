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26 ноября 2025, 00:54

Гол Дэвида на последних минутах принес «Ювентусу» победу над «Буде-Глимт»

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Хайкин и Жонатан Дэвид.
Фото AFP

«Ювентус» вырвал победу у «Буде-Глимт» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:2. Игра проходила в Норвегии на стадионе «Аспмюра».

Нападающий норвежской команды Оле Дидрик Бломберг на 27-й минуте открыл счет. В начале второй половины туринцы отыгрались благодаря голу Лои Опенда. Спустя 11 минут Уэстон Маккенни вывел гостей вперед. На 87-й минуте в ворота итальянской команды был назначен пенальти, который реализовал Сондре Брунстад Фет. Уже в добавленное время Жонатан Дэвид забил и принес гостям победу.

Ворота норвежской команды в этой встрече защищал российский голкипер Никита Хайкин. 30-летний россиянин сделал 12 сейвов.

«Ювентус» набрал 6 очков и занимает 21-е место в турнирной таблице. «Буде-Глимт» идет на 31-й строчке — 2 очка.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.
25 ноября 2025, 23:00. Аспмира (Буде)
Буде-Глимт
2:3
Ювентус

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Никита Хайкин
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ФК Буде-Глимт
ФК Ювентус
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