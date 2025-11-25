«Буде-Глимт» (Норвегия) примет «Ювентус» (Италия) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 25 ноября. Игра пройдет на стадионе «Аспмира» в Буде (Норвегия), начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За основными событиями и результатом игры «Буде-Глимт» — «Ювентус» можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также проведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр вечера в одном окне).

В предыдущем туре общего этапа Лиги чемпионов уступил «Монако» со счетом 0:1, а «Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом» (1:1).