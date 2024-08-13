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«Буде-Глимт» Хайкина, «Зальцбург» и «Слован» вышли в финал квалификации Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Завершились три ответных матча 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов-2024/25.

«Буде-Глимт» дома обыграл клуб «Ягеллония» со счетом 4:1 (первая игра — 1:0), «Зальцбург» победил «Твенте» (3:3, первая игра — 2:1), а АПОЭЛ сыграл вничью со «Слованом» (0:0, первый матч — 0:2).

Таким образом, в финал квалификации ЛЧ вышли «Буде-Глимт», «Зальцбург» и «Слован».

Норвежский клуб, за который играет российский вратарь Никита Хайкин, в следующем раунде сыграет с «Црвеной Звездой».

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
13 авг, 20:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
4:1
Ягеллония
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
13 авг, 20:00. De Grolsch Veste (Arke) (Энсхеде)
Твенте
3:3
Зальцбург
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
13 авг, 20:00. GSP (Никосия)
АПОЭЛ
0:0
Слован Бр

Источник: Таблица квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов УЕФА
ФК АПОЭЛ
ФК Буде-Глимт
ФК Лилль
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Слован
ФК Твенте
ФК Фенербахче
ФК Ягеллония
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