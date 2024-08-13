«Буде-Глимт» Хайкина, «Зальцбург» и «Слован» вышли в финал квалификации Лиги чемпионов

Завершились три ответных матча 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов-2024/25.

«Буде-Глимт» дома обыграл клуб «Ягеллония» со счетом 4:1 (первая игра — 1:0), «Зальцбург» победил «Твенте» (3:3, первая игра — 2:1), а АПОЭЛ сыграл вничью со «Слованом» (0:0, первый матч — 0:2).

Таким образом, в финал квалификации ЛЧ вышли «Буде-Глимт», «Зальцбург» и «Слован».

Норвежский клуб, за который играет российский вратарь Никита Хайкин, в следующем раунде сыграет с «Црвеной Звездой».