«Буде-Глимт» и «Тоттенхэм» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Матч начнется в 22.00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Аспмюра» в Буде (Норвегия).

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. Aspmyra Stadion (Буде)

Отслеживать ключевые события и результат игры «Буде-Глимт» — «Тоттенхэм» можно в матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового вечера Лиги чемпионов.

В прямом эфире трансляция игры в Буде пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт», контент которой доступен по подписке. Стриминговый сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов (все игры с началом в 22.00 мск в одном окне).

«Буде-Глимт» в 1-м туре общего этапа сыграл вничью со «Славией» (2:2), а «Тоттенхэм» обыграл «Вильярреал» (1:0).