«Буде-Глимт» и «Тоттенхэм» встретятся в матче Лиги чемпионов

«Буде-Глимт» и «Тоттенхэм» встречаются в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Игра пройдет на стадионе «Аспмира» в Буде, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Буде-Глимт» — «Тоттенхэм» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на сервис. Платформа также запускает перекличку лучших моментов игр в одном окне (в 22.00 мск).

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. Aspmyra Stadion (Буде)

В первом туре общего этапа ЛЧ «Буде-Глимт» сыграл вничью со «Славией» (2:2), а «Тоттенхэм» победил «Вильярреал» (1:0).