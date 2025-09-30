«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Хайкин, Одобер и Джонсон выйдут в старте на матч ЛЧ

Стали известны стартовые составы «Буде-Глимта» и «Тоттенхэма» на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26. «Буде-Глимт»: Хайкин, Шевольд, Бьортуфт, Алисами, Бьоркан, Эвьен, Берг, Брунстад-Фет, Эукленн, Хег, Хауге. «Тоттенхэм»: Викарио, Спенс, Ван де Вен, Дансо, Порро, П. Сарр, Бентанкур, Бергвалль, Одобер, Ришарлисон, Джонсон. Матч пройде на стадионе «Аспмира» (Буде, Норвегия). Начало — в 22.00 по московскому времени. «Челси» — «Бенфика», «Галатасарай» — «Ливерпуль», «Интер» — «Славия». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. Aspmyra Stadion (Буде)