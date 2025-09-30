«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Хайкин, Одобер и Джонсон выйдут в старте на матч ЛЧ
Стали известны стартовые составы «Буде-Глимта» и «Тоттенхэма» на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.
«Буде-Глимт»: Хайкин, Шевольд, Бьортуфт, Алисами, Бьоркан, Эвьен, Берг, Брунстад-Фет, Эукленн, Хег, Хауге.
«Тоттенхэм»: Викарио, Спенс, Ван де Вен, Дансо, Порро, П. Сарр, Бентанкур, Бергвалль, Одобер, Ришарлисон, Джонсон.
Матч пройде на стадионе «Аспмира» (Буде, Норвегия). Начало — в 22.00 по московскому времени.
