30 сентября, 21:20

«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Хайкин, Одобер и Джонсон выйдут в старте на матч ЛЧ

Ана Горшкова
Корреспондент

Стали известны стартовые составы «Буде-Глимта» и «Тоттенхэма» на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

«Буде-Глимт»: Хайкин, Шевольд, Бьортуфт, Алисами, Бьоркан, Эвьен, Берг, Брунстад-Фет, Эукленн, Хег, Хауге.

«Тоттенхэм»: Викарио, Спенс, Ван де Вен, Дансо, Порро, П. Сарр, Бентанкур, Бергвалль, Одобер, Ришарлисон, Джонсон.

Матч пройде на стадионе «Аспмира» (Буде, Норвегия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Матчи Лиги чемпионов 30&nbsp;сентября.«Челси» — «Бенфика», «Галатасарай» — «Ливерпуль», «Интер» — «Славия». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
30 сентября, 22:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
2:2
Тоттенхэм Хотспур
Популярное видео
