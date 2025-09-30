«Буде-Глимт» Хайкина упустил победу над «Тоттенхэмом» в ЛЧ

«Буде-Глимт» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Аспмира».

За норвежский клуб дубль оформил Йенс Петтер Хауге. Гол английской команды забил Микки ван де Вен. Еще один мяч защитник хозяев Юстейн Гундерсен отправил в свои ворота на 89-й минуте.

Российский вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин вышел в стартовом составе и совершил два сэйва.

«Буде-Глимт» в двух матчах набрал два очка и занимает 20-е место в турнирной таблице ЛЧ. «Тоттенхэм» (4 очка) находится на четвертой строчке.