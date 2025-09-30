Футбол
30 сентября, 23:58

«Буде-Глимт» Хайкина упустил победу над «Тоттенхэмом» в ЛЧ

Ана Горшкова
Корреспондент

«Буде-Глимт» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Аспмира».

За норвежский клуб дубль оформил Йенс Петтер Хауге. Гол английской команды забил Микки ван де Вен. Еще один мяч защитник хозяев Юстейн Гундерсен отправил в свои ворота на 89-й минуте.

Российский вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин вышел в стартовом составе и совершил два сэйва.

«Буде-Глимт» в двух матчах набрал два очка и занимает 20-е место в турнирной таблице ЛЧ. «Тоттенхэм» (4 очка) находится на четвертой строчке.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
30 сентября, 22:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
2:2
Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица ЛЧ
Лига чемпионов УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Тоттенхэм Хотспур
Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
«Давно знаю «Пафос» и его владельцев. Это честные и амбициозные люди, и я рад помочь им развивать клуб». Интервью с Давидом Луисом
В Италии не впечатлены игрой конкурента Сафонова в Лиге чемпионов
Сафонов сделал отсыл к Головину: «Вот и лузнула «Барса»
Оформивший хет-трик Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Кейн ответил, готова ли «Бавария» выиграть Лигу чемпионов
«Любимый гол — с центра поля за «Баварию». Мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира». Интервью Харри Кейна
  • Verdugo

    Во многом согласен, но всё же это была игра между дебютантом ЛЧ и действующим победителем ЛЕ, дальше будет видно, но два очка после двух туров уже повод воспринимать норвежцев серьёзно

    01.10.2025

  • ALEXEY959595

    Если бы играли в Лондоне, то да, а так потеряли 2 домашних очка, учитывая, что: 1) вели к 89й минуте, 2) Буде-Глимт явно домашняя команда, 3) по статистике матча явно превосходили англичан, 4) гол забили сами себе

    01.10.2025

  • Verdugo

    С Тотс это скорее положительный результат, хоть и могли довести до победы

    01.10.2025

