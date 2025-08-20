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20 августа 2025, 19:20

«Буде-Глимт» — «Штурм»: трансляция матча раунда плей-офф Лиги чемпионов онлайн

«Буде-Глимт» и «Штурм» сыграют в Лиге чемпионов 20 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Буде-Глимт» и «Штурм» сыграют в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов в среду, 20 августа. Встреча пройдет на стадионе «Ампмюра» в Буде (Норвегия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
20 августа 2025, 22:00. Аспмира (Буде)
Буде-Глимт
5:0
Штурм

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Буде-Глимт» — «Штурм» можно в нашем матч-центре.

В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен по платной подписке.

Ответный матч соперников состоится 26 августа в Граце (Австрия). Победители этапа выйдут в общий этап Лиги чемпионов, проигравшие — в общий этап Лиги Европы.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Штурм
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