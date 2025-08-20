«Буде-Глимт» и «Штурм» сыграют в Лиге чемпионов 20 августа

«Буде-Глимт» и «Штурм» сыграют в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов в среду, 20 августа. Встреча пройдет на стадионе «Ампмюра» в Буде (Норвегия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф.

20 августа 2025, 22:00. Аспмира (Буде)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Буде-Глимт» — «Штурм» можно в нашем матч-центре.

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Ответный матч соперников состоится 26 августа в Граце (Австрия). Победители этапа выйдут в общий этап Лиги чемпионов, проигравшие — в общий этап Лиги Европы.