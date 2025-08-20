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20 августа 2025, 23:54

«Буде-Глимт» дома разгромил «Штурм» в квалификации Лиги чемпионов

Алина Савинова
Один Бьертуфт (в центре) вместе с партнерами по команде празднует гол в ворота «Штурма».
Фото Reuters

«Буде-Глимт» одержал крупную победу над «Штурмом» в первом матче четвертого раунда отбора Лиги чемпионов — 5:0. Игра прошла на стадионе «Ампмюра» в Буде (Норвегия).

Голы норвежской команды забили Каспер Хег, Один Бьертуфт, Ульрик Салтнес и Хакон Эвьен. В концовке матча форвард австрийского клуба Виллиам Бовинг записал на свой счет автогол.

Ворота «Буде-Глимт» в этой игре защищал российский голкипер Никита Хайкин.

В параллельном матче дня «Базель» и «Копенгаген» сыграли вничью (1:1). На гол полузащитника швейцарской команды Джердана Шакири с пенальти точным ударом ответил защитник «Копенгагена» Габриэль.

Ответный матч между командами «Буде-Глимт» и «Штурм» пройдет 26 августа, вторая игра «Базеля» и «Копенгагена» состоится 27 августа.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
20 августа 2025, 22:00. Аспмира (Буде)
Буде-Глимт
5:0
Штурм
Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
20 августа 2025, 22:00. Санкт-Якоб Парк (Базель)
Базель
1:1
Копенгаген

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ФК Буде-Глимт
ФК Копенгаген
ФК Штурм
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