«Буде-Глимт» дома разгромил «Штурм» в квалификации Лиги чемпионов

«Буде-Глимт» одержал крупную победу над «Штурмом» в первом матче четвертого раунда отбора Лиги чемпионов — 5:0. Игра прошла на стадионе «Ампмюра» в Буде (Норвегия).

Голы норвежской команды забили Каспер Хег, Один Бьертуфт, Ульрик Салтнес и Хакон Эвьен. В концовке матча форвард австрийского клуба Виллиам Бовинг записал на свой счет автогол.

Ворота «Буде-Глимт» в этой игре защищал российский голкипер Никита Хайкин.

В параллельном матче дня «Базель» и «Копенгаген» сыграли вничью (1:1). На гол полузащитника швейцарской команды Джердана Шакири с пенальти точным ударом ответил защитник «Копенгагена» Габриэль.

Ответный матч между командами «Буде-Глимт» и «Штурм» пройдет 26 августа, вторая игра «Базеля» и «Копенгаген а» состоится 27 августа.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф.

20 августа 2025, 22:00. Аспмира (Буде)