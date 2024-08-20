Норвежский «Буде-Глимт» и сербская «Црвена Звезда» встретятся в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов во вторник, 20 августа. Игра пройдет в норвежском городе Буде, начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Буде-Глимт» — «Црвена Звезда» покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляции доступны по платной подписке.

Ответная игра состоится 28 августа. Победитель противостояния выйдет в основной этап ЛЧ.

«Буде-Глимт» стартовал в отборочных матчах со второго раунда. Команда победила «РФШ» из Латвии (7:1 по сумме двух встреч) и польскую Ягеллонию (5:1). «Црвена Звезда» проведет первый матч в еврокубковом сезоне.