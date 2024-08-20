«Буде-Глимт» Хайкина победил «Црвену Звезду» в квалификации Лиги чемпионов
«Буде-Глимт» дома победил «Црвену Звезду» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 2:1.
У норвежской команды голы забили Один Бьертуфт (52-я минута) и Исак Маатта (62-я). Единственный гол сербской команды на счету Огнена Мимовича (75-я).
Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин провел свой 51-й матч в еврокубках.
Ответная игра пройдет 28 августа. Победитель противостояния выйдет в основной этап ЛЧ.
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