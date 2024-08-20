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20 августа, 23:59

«Буде-Глимт» Хайкина победил «Црвену Звезду» в квалификации Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Буде-Глимт» дома победил «Црвену Звезду» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 2:1.

У норвежской команды голы забили Один Бьертуфт (52-я минута) и Исак Маатта (62-я). Единственный гол сербской команды на счету Огнена Мимовича (75-я).

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин провел свой 51-й матч в еврокубках.

Ответная игра пройдет 28 августа. Победитель противостояния выйдет в основной этап ЛЧ.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
20 авг, 22:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
2:1
Црвена Звезда
Лига чемпионов УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Црвена Звезда
2
0
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