«Буде-Глимт» Хайкина победил «Црвену Звезду» в квалификации Лиги чемпионов

«Буде-Глимт» дома победил «Црвену Звезду» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 2:1.

У норвежской команды голы забили Один Бьертуфт (52-я минута) и Исак Маатта (62-я). Единственный гол сербской команды на счету Огнена Мимовича (75-я).

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин провел свой 51-й матч в еврокубках.

Ответная игра пройдет 28 августа. Победитель противостояния выйдет в основной этап ЛЧ.