Женезьо: «Горжусь своей командой и тем, как «Лилль» сыграл с «Ливерпулем»

Главный тренер «Лилля» Брюно Женезьо прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я горжусь своей командой и тем, как мы сыграли. В частности, дисциплиной. Мы могли добиться ничьей. Мы боролись за большее. Надо помнить, что мы хорошо здесь сыграли», — цитирует пресс-служба УЕФА Женезьо.

«Лилль» имеет 13 очков и опустился на 11-ю строчку, а «Ливерпуль» с 7-ю победами в 7 играх лидирует в турнирной таблице.