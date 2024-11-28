Женезьо: «Лилль» заслуживал еще один или два гола в матче с «Болоньей»

Главный тренер «Лилля» Брюно Женезьо прокомментировал победу над «Болоньей» (2:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Считаю, что мы одержали заслуженную победу. Мы грамотно сыграли тактически, хорошо и высоко защищались. Мы также хорошо работали с мячом, и я думаю, что мы заслуживали еще один или два гола», — цитирует пресс-служба УЕФА Женезьо.

«Лилль» с 10 очками занимает 12-е место в турнирной таблицею «Болонья» идет на 33-й строчке, имея 1 очко.