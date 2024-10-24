Женезьо: «Знал, что «Лилль» не пропустит второй гол от «Атлетико»

Главный тренер «Лилля» Брюно Женезьо прокомментировал победу над «Атлетико» (3:1) в матче 3-го тура основной стадии Лиги чемпионов.

«Начало получилось трудным, потому что мы пропустили необязательный гол. В первом тайме пришлось терпеть, но мы вернулись в игру в последние 15 минут. В перерыве я был уверен в нашем плане. Я знал, что мы не пропустим второй гол и у нас будут возможности сравнять счет», — цитирует пресс-служба УЕФА Женезьо.

«Атлетико» с 3 очками занимает 27-е место в турнирной таблице. «Лилль» идет на 15-й строчке — 6 очков.