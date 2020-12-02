Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» против «Брюгге» в рамках 5 тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Все в их руках и ногах, — сказал Мостовой в комментарии «СЭ». — Пусть сами играют и сами получают от того, что у них есть. Многие же знают, что по бюджету, конечно, сейчас фаворит «Зенит». «Брюгге» — это обычная, средняя команда европейского чемпионата, не говоря уже, что бельгийского чемпионата. По бюджету она в десять раз уступает «Зениту». Другое дело, что деньги в футбол не играют, играют живые люди. Там мяч и поле такого же размера — смогут и смогут. «Зениту» отступать уже некуда, они и так все провалили. Надо немножко реабилитироваться. Хоть попытаться «Брюгге» обыграть.

Рисковать всегда нужно. В футболе кто не рискует, тот не выигрывает. Другое дело, что часто риск не оправдан. Я отталкиваюсь от того, чтобы уж до конца в грязь не упасть там. Хотя мы уже упали: поставили антирекорд, игр 17 уже без побед в еврокубках. Поэтому хоть «Брюгге» надо обыграть, чтобы побороться за третье место. «Зенит» же не для этого покупает футболистов и тратит бешеные деньги.

(Екатерина Звенигородская)