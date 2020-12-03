«Зенит» крупно проиграл «Брюгге» и вылетел из еврокубков

«Зенит» в гостевом матче Лиги чемпионов уступил «Брюгге» (0:3), занял последнее место в группе F и вылетел из еврокубков.

Лига чемпионов. 5-й тур. Группа F

«Брюгге» (Бельгия) — «Зенит» (Россия) — 3:0 (1:0)

Голы: Де Кетеларе, 33 (1:0). Фанакен, 58 — с пенальти (2:0). Ланг, 73 (3:0).

«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата (ван ден Кейбус, 90+1), Коссуну, Мехеле, Рикка, Де Кетеларе, Баланта, Фанакен (Соболь, 87), Формер (Схрейверс, 87), Деннис, Ланг (Окереке, 88).

«Зенит»: Кержаков, Сутормин, Прохин, Ракицкий (Круговой, 46), Дуглас Сантос, Ерохин (Оздоев, 46), Барриос, Кузяев (Мусаев, 65), Дриусси (Мостовой, 46), Азмун, Малком (Шамкин, 75).

Предупреждения: Сутормин, 67. Прохин, 90.

Судьи: Гезюбюйюк. Балдер, ван Зайлен (все — Голландия).

ВАР: Хиглер. Найхайс (оба — Голландия).

2 декабря. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел».